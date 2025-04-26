Крымские полицейские задержали организатора и исполнителя разбойного нападения на жителя Керчи

Крымские полицейские задержали организатора и исполнителя разбойного нападения на жителя КерчиОдин из злоумышленников – 46-летний приятель потерпевшего, зная, что у последнего есть крупная сумма денег, решил незаконно ими завладеть.
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