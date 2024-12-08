В Елабуге ликвидировали пожар в пятиэтажке

В Елабуге вечером 7 декабря произошел пожар в многоэтажном доме по улице Окружное Шоссе. Загорелась квартира на первом этаже, огонь охватил вещи у окна рядом с холодильником на площади 8 квадратных метров.
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