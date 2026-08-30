Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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В Абхазии жестоко избили российских туристов

МК Николай Ткаченко В Абхазии местные водители экскурсионных джипов и сотрудники кафе жестоко избили группу туристов из России, включая женщин и восьмилетнего ребенка.

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