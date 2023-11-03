Ценник изменениям не подлежит

ТАСС/Александр Демьянчук Каждый сам отвечает за свои ошибки, даже если подставил других. Если продавец неверно заполнил ценник – это его несчастье, и за товаром, купленным вами по дешевке, он к вам прибежать не может.
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