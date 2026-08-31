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Юра Борисов забрался на купол павильона «Космос» на ВДНХ

Юра Борисов забрался на купол павильона «Космос» на ВДНХ

Перформанс был приурочен к выходу картины «Девятая планета». Адам Абуев, пресс-служба ТНТЮра Борисов забрался на купол павильона «Космос» на ВДНХ без страховки.

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