Что будет с курсом доллара к рублю после праздников: рубль укрепится до 90 за доллар Евгения КомароваНа прошлой неделе рубль продемонстрировал укрепление, спровоцированное совокупностью мер по его поддержке.
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