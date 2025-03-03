Актер Дауни-младший похвалил Юру Борисова за роль в «Аноре»

Американский актер Роберт Дауни-младший, объявлявший победителя в номинации «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, похвалил Юру Борисова за его роль в фильме «Анора», свидетельствует трансляция 97-й церемонии вручения премии в Лос-Анджелесе.
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