Глава МИД Алейник: Белоруссия и Россия обеспокоены военной активностью Запада

Белоруссия и Российская Федерация обеспокоены враждебной риторикой и военной активностью Запада. С соответствующим заявлением выступил руководитель белорусского министерства иностранных дел Сергей Алейник, ставший собеседником РИА Новости.
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