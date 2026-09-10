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Mystery marmot drinks radiator fluid, winds up in San Francisco

Animal rescuers in San Francisco are trying to identify the origins of a mystery marmot believed to have hitched a ride to the city.

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