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ВЕСТИ КРЫМ

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Юный крымчанин стал кандидатом на получение нагрудного знака МЧС России «Юный пожарный»

Юный крымчанин стал кандидатом на получение нагрудного знака МЧС России «Юный пожарный»

Лев Бормотов, который в августе помог спасателям при тушении пожара в Бахчисарайском районе, посетил одну из пожарно-спасательных частей города.

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