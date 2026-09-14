Вакаров: кураторы Зеленского из Mi-6 против его приезда в Москву

Поездка Зеленского в Москву могла бы стать реальностью. Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров, украинский политик получил гарантии безопасности от российской стороны, однако кураторы из Mi-6 против его посещения столицы РФ.
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