Вакаров: кураторы Зеленского из Mi-6 против его приезда в Москву

Поездка Зеленского в Москву могла бы стать реальностью. Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров, украинский политик получил гарантии безопасности от российской стороны, однако кураторы из Mi-6 против его посещения столицы РФ.