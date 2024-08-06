NI: ядерный арсенал США сильно устарел и требует модернизации

Ядерный арсенал Соединенных Штатов сильно устарел и требует серьезной модернизации. Такое мнение в статье для американского журнала The National Interest выразил аналитик Центра национальной безопасности Эллисона Роберт Питерс.
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