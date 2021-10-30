В уникальной военной школе поваров ВВО в Забайкалье завершились выпускные экзамены

В ходе практической части экзамена курсантами были приготовлены полноценные обеды по нормам довольствия военнослужащих с изготовлением первых, вторых блюд, салатов и т.
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