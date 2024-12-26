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Эксперт рассказала о новом виде оздоровительного туризма

Эксперт рассказала о новом виде оздоровительного туризма

Хилинг — это современное направление в индустрии туризма, сочетающее путешествие и оздоровление. О том, что делает его таким популярным, рассказала «Известиям» 25 декабря руководитель wellness-направления сети отелей Green Flow Майя Звягинцева.

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