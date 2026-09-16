Вагнер Лав: «Когда мне пришло предложение от ЦСКА организовать прощальный матч, я потерял дар речи»

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав заявил, что потерял дар речи, когда армейцы предложили ему провести прощальный матч.
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