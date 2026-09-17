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Мотострелки 51‑й армии уничтожили шесть антенн связи ВСУ в районе Доброполья

Мотострелки 51‑й армии уничтожили шесть антенн связи ВСУ в районе Доброполья

Операторы БПЛА 5‑й мотострелковой бригады 51‑й армии вывели из строя шесть антенн связи ВСУ в районе Доброполья Донецкой Народной Республики.

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