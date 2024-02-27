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Война зэков. Сколько их? И смогли бы мы без них?

Война зэков. Сколько их? И смогли бы мы без них?

Это важная тема. Либеральные и украинские СМИ только и пишут - кто, мол, вернется с этой войны в Россию? На кого они хотят делать ставку? Сколько там зэков "согнали"! А вот давайте теперь серьезно разберемся - "сколько" и "согнали ли"? .

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