«Ты что, предатель?»: Полицейские обвинили мужика, который обратился в Русскую общину за помощью

Пострадавший и сам недавно стал гражданином РФ. Загляните ему в паспорт - выдан отделом УФМС. Меньше 40 лет назад...

ninikooo Митусова

Провести служебную проверку в МВД Салтыковки и выгнать с волчьим билетом « стражей порядка», пусть идут шлагбаумы поднимают или улицы метут. А скотов с этой «Газели» найти» ( камеры есть в каждом дворе и свидетели найдутся) и привлечь к уголовной ответственности, а кишлаки их родственников снять с соцпособий - халявщиков и выдворить из страны с дактилоскопированием, безвозвратно!