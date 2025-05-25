Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 650 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ninikooo Митусова
    Куда смотрит СЭС и Роспотребнадзор?! Закрыть этот гадюшник, снести его и разровнять площадку!!! Владельца привлечь к ...Отведали "Вкус Во...
  • Valentina Konnikova
    страшно!!!!!Уже в 1992 году щ...
  • Вячеслав Нецветаев
    У нас в Челябинске все крупные заводы закрыли!Уже в 1992 году щ...

«Ты что, предатель?»: Полицейские обвинили мужика, который обратился в Русскую общину за помощью

«Ты что, предатель?»: Полицейские обвинили мужика, который обратился в Русскую общину за помощью

Avia.pro - СМИ В подмосковной Балашихе разыгралась история, от которой мурашки по коже.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Это наша страна,мигранты на выход!
Ответить
1 час.
Дмитрий Бакланов
Пострадавший и сам недавно стал гражданином РФ. Загляните ему в паспорт - выдан отделом УФМС.  Меньше 40 лет назад...
Ответить
52 мин.
ninikooo Митусова
Провести служебную проверку в МВД Салтыковки и выгнать с волчьим  билетом « стражей порядка», пусть идут шлагбаумы поднимают или улицы метут. А скотов с этой «Газели» найти» ( камеры есть в каждом дворе и свидетели найдутся)  и привлечь  к уголовной ответственности, а кишлаки их родственников снять с соцпособий -  халявщиков и выдворить из страны с дактилоскопированием, безвозвратно!
Ответить
41 мин.
наверх