Avia.pro - СМИ В подмосковной Балашихе разыгралась история, от которой мурашки по коже.
«Ты что, предатель?»: Полицейские обвинили мужика, который обратился в Русскую общину за помощью
Комментарии
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Eduard
Это наша страна,мигранты на выход!
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1 час.
Дмитрий Бакланов
Пострадавший и сам недавно стал гражданином РФ. Загляните ему в паспорт - выдан отделом УФМС. Меньше 40 лет назад...
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52 мин.
ninikooo Митусова
Провести служебную проверку в МВД Салтыковки и выгнать с волчьим билетом « стражей порядка», пусть идут шлагбаумы поднимают или улицы метут. А скотов с этой «Газели» найти» ( камеры есть в каждом дворе и свидетели найдутся) и привлечь к уголовной ответственности, а кишлаки их родственников снять с соцпособий - халявщиков и выдворить из страны с дактилоскопированием, безвозвратно!
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41 мин.
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