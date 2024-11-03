Актриса Марго Робби родила первенца, но держит в тайне имя ребенка и дату его рождения

Австралийская актриса и продюсер Марго Робби впервые стала мамой: у нее родился сын. Малыш появился на свет предположительно 17 октября, однако точная дата родов пока не известна — актриса предпочитает не разглашать подробности своей личной жизни.
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