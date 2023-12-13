Мигрант, работающий в такси, украл портмоне и банковскую карту клиента

Рассказываем, за что ей расплачивался приезжий.Мигрант, подрабатывающий вечерами таксистом в городе Магнитогорск Челябинской области, был несказанно рад, когда обнаружил на заднем сиденье своего автомобиля портмоне.
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