Расти, город. В Барнауле планируют застраивать жильем три гигантские территории

Участки скоро выставят на торги, где их смогут приобрести застройщики В ближайшие годы строительство жилья в Барнауле будет сосредоточено на трех крупных площадках: во Власихе, в "полях" недалеко от аэропорта, а также на Потоке.
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