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Расти, город. В Барнауле планируют застраивать жильем три гигантские территории

Расти, город. В Барнауле планируют застраивать жильем три гигантские территории

Участки скоро выставят на торги, где их смогут приобрести застройщики В ближайшие годы строительство жилья в Барнауле будет сосредоточено на трех крупных площадках: во Власихе, в "полях" недалеко от аэропорта, а также на Потоке.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Квартал на продажу земли за 278 млн. руб. и цена на землю войдут в цену метра квадратного. Можно только предположить стоимость квартир? А второе, что хотелось бы узнать, это сумма кредитного долга по ипотеке в Крае?  И третье, почему молодёжь продолжает уезжать из Барнаула? Однако кто бы на эти вопросы ответил.
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