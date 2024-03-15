Расти, город. В Барнауле планируют застраивать жильем три гигантские территории

Геннадий Бережнов

Квартал на продажу земли за 278 млн. руб. и цена на землю войдут в цену метра квадратного. Можно только предположить стоимость квартир? А второе, что хотелось бы узнать, это сумма кредитного долга по ипотеке в Крае? И третье, почему молодёжь продолжает уезжать из Барнаула? Однако кто бы на эти вопросы ответил.