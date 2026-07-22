Лавров пригрозил Европе необычной войной в случае атаки на Россию

www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia Глава МИД России Сергей Лавров 22 июля заявил, что у РФ нет планов нападения ни на одну страну, но если Европа попробует проявить агрессию, то ее будет ждать неконвенциональная война.
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