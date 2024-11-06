Хотят разведать на местности куда ещё влупить побольнее?

Пускай на семинары для младшей ясельной группы записываются и ездят на экономические форумы, которые Россия проводит...

Владимир Соловьев

Цель визита миссии намекнуть России, что они не совсем против России, или совсем не против. И хотят заранее "надавить" на ГАЗ! Или, даже, на БРИКС!