Крупные западные государства очень хотят понять, как экономика России справляется с влиянием санкций, и по этой причине могли быть заинтересованы в отправке в страну миссии Международного валютного фонда (МВФ), сообщил РИА Новости бывший исполнительный директор от РФ в МВФ Алексей Можин.
Хотят разведать на местности куда ещё влупить побольнее?
Комментарии
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Балу -
Пускай на семинары для младшей ясельной группы записываются и ездят на экономические форумы, которые Россия проводит...
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7 час.
Владимир Соловьев
Цель визита миссии намекнуть России, что они не совсем против России, или совсем не против. И хотят заранее "надавить" на ГАЗ! Или, даже, на БРИКС!
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4 час.
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