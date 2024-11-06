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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Хотят разведать на местности куда ещё влупить побольнее?

Хотят разведать на местности куда ещё влупить побольнее?

Крупные западные государства очень хотят понять, как экономика России справляется с влиянием санкций, и по этой причине могли быть заинтересованы в отправке в страну миссии Международного валютного фонда (МВФ), сообщил РИА Новости бывший исполнительный директор от РФ в МВФ Алексей Можин.

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Комментарии
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Балу -
Пускай на семинары для младшей ясельной группы записываются и ездят на экономические форумы, которые Россия проводит...
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7 час.
Владимир Соловьев
Цель визита миссии намекнуть России, что они не совсем против России, или совсем не против. И хотят заранее &quot;надавить&quot; на ГАЗ! Или, даже, на БРИКС!
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4 час.

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