Этот день в авиации. 7 июня

1898 - Родился Александр Николаевич Прокофьев-Северский — русский и американский лётчик, изобретатель, авиаконструктор и видный теоретик боевого применения стратегической авиации, один из основоположников ВВС США, обосновавший перед высшим руководством страны необходимость выделения авиации в отдельный вид вооружённых сил.