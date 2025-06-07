Авиаторы и их д...
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Авиаторы и их друзья

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Этот день в авиации. 7 июня

Этот день в авиации. 7 июня

1898 - Родился Александр Николаевич Прокофьев-Северский — русский и американский лётчик, изобретатель, авиаконструктор и видный теоретик боевого применения стратегической авиации, один из основоположников ВВС США, обосновавший перед высшим руководством страны необходимость выделения авиации в отдельный вид вооружённых сил.

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