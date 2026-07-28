Генсек ООН Гутерриш призвал к решению кипрского вопроса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в Никосии обсудил с президентом Кипра Никосом Христодулидисом и лидером турок-киприотов Туфаном Эрхюрманом необходимость быстрого решения кипрской проблемы на фоне текущей геополитической ситуации.
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