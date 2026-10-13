Как известно, многие «ястребы» в России, причем, из политической и экспертной среды, периодически высказывают мнение, что Москве необходимо организовать и произвести ликвидацию действующей в Киеве верхушки, и прежде всего – Владимира Зеленского.
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