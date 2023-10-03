Русские бойцы остановили наступление восьми групп пехотинцев врага

Начальник пресс-центра группировки Вооружённых сил россии "Восток" Олег Чехов рассказал о том, что наши военные остановили наступление семи групп украинских пехотинцев в направлении Приютного и одной - в направлении Новомихайловки.
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