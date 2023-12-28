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В. Р. Поплавко – с небес в броневик. Первый полноприводный броневик в русской армии

В. Р. Поплавко – с небес в броневик. Первый полноприводный броневик в русской армии

История создания первого русского полноприводного бронеавтомобиля После стрельб на Ходынском поле и под Можайском летчик Виктор Поплавко на несколько лет скрывается в исторической мгле, откуда появляется только в августе 1915 года уже на земле.

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