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Русская весна

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Международная Исламская Миссия призвала российских мусульман активно противостоять глобальному терроризму

Международная Исламская Миссия призвала российских мусульман активно противостоять глобальному терроризму

Обращение Председателя Централизованной религиозной организации «Международная Исламская Миссия» в связи с повышением уровня террористической опасности: С приходом на Ближнем Востоке радикальных группировок к власти возрастает угроза террористической опасности.

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