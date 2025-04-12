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Царьград

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Не успеете деньги потратить. Сестра погибшего на Украине наёмника из Колумбии обвинила Киев в безразличии

Не успеете деньги потратить. Сестра погибшего на Украине наёмника из Колумбии обвинила Киев в безразличии

Ликвидированных на поле боя на Украине колумбийских наёмников не стали забирать похоронные команды. Командиры ВСУ заявили, что это уже не их проблемы.

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Комментарии
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Андрей
А на заставке хохол с евреем? Как символ жидобандерства?
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14 час.
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