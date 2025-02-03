⛰️ В Крыму двое туристов заблудились в районе горы Чатыр-Даг К ним на помощь приехали спасатели. Как рассказали в ГУ МЧС России по региону, специалисты быстро нашли людей и перевезли их в безопасное место.
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⛰️ В Крыму двое туристов заблудились в районе горы Чатыр-Даг К ним на помощь приехали спасатели. Как рассказали в ГУ МЧС России по региону, специалисты быстро нашли людей и перевезли их в безопасное место.