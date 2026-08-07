Более 36 млрд рублей направили на поддержку участников СВО в Алтайском крае

Вернувшиеся военнослужащие развивают собственный бизнес, становятся участниками образовательных проектов и встречаются с молодежью Свыше 36 млрд рублей из бюджета Алтайского края за последние несколько лет направили на меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.
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