Медик рассказала, когда привитые и переболевшие COVID-19 могут стать донорами

Главный врач Центра крови имени Гаврилова департамента здравоохранения Москвы Ольга Майорова в беседе с журналистами сообщила, по прошествии какого времени граждане, перенесшие коронавирус или привитые от этой инфекции, могут стать донорами .
Главный врач Центра крови имени Гаврилова департамента здравоохранения Москвы Ольга Майорова в беседе с журналистами сообщила, по прошествии какого времени граждане, перенесшие коронавирус или привитые от этой инфекции, могут стать донорами .
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