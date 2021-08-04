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Медик рассказала, когда привитые и переболевшие COVID-19 могут стать донорами

Медик рассказала, когда привитые и переболевшие COVID-19 могут стать донорами

Главный врач Центра крови имени Гаврилова департамента здравоохранения Москвы Ольга Майорова в беседе с журналистами сообщила, по прошествии какого времени граждане, перенесшие коронавирус или привитые от этой инфекции, могут стать донорами .

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