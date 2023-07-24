Российский флот возвращается на Кубу

Владимир Клюкин

Какой треп! "Журналисты были шокированы..." За новостями про политику надо следить, а не о скандалах в среде "мировых звезд Голливуда". О нашем возвращении на Кубу уже давно открыто велись переговоры на всех уровнях России и Кубы, подписана масса конкретных договоров. Про то в наших СМИ не намеками, а открытым текстом были публикации.