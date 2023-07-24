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Российский флот возвращается на Кубу

Российский флот возвращается на Кубу

События, известные как Карибский кризис, начались отнюдь не с размещения советских ракет на Кубе, а с американских ракет «Юпитер» в Турции.

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Комментарии
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Владимир Клюкин
Какой треп! &quot;Журналисты были шокированы...&quot; За новостями про политику надо следить, а не о скандалах в среде &quot;мировых звезд Голливуда&quot;. О нашем возвращении на Кубу уже давно открыто велись переговоры на всех уровнях России и Кубы, подписана масса конкретных договоров. Про то в наших СМИ не намеками, а открытым текстом были публикации.
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