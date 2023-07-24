События, известные как Карибский кризис, начались отнюдь не с размещения советских ракет на Кубе, а с американских ракет «Юпитер» в Турции.
Российский флот возвращается на Кубу
Комментарии
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Владимир Клюкин
Какой треп! "Журналисты были шокированы..." За новостями про политику надо следить, а не о скандалах в среде "мировых звезд Голливуда". О нашем возвращении на Кубу уже давно открыто велись переговоры на всех уровнях России и Кубы, подписана масса конкретных договоров. Про то в наших СМИ не намеками, а открытым текстом были публикации.
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16 час.
Пульхерия Djem
Кем скрываемая? Все это давно знают.
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14 час.
ОШ
Ольга Шел
Когда не знаешь чего ляпнуть, лучше молчать.
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14 час.
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