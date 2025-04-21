О порядке предоставления информации об иностранцах рассказали в Бобруйском РОВД.

´>В соответствии со ст. 43-1 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. №105-З ´О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь´ юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, не позднее трехчасов после фактического предоставления для проживания жилых помещений на основании догово .