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Чарльз Баркли – об игре «Санз» в 7-м матче: «Я в шоке. Это позор»

Прославленный игрок «Санз», ныне эксперт Чарльз Баркли поделился своим мнением об игре команды из Финикса в седьмом матче серии с «Мэверикс» (90:123, 3-4).

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