С 1 марта 2025 года: дачников могут лишить земли по новым правилам — что нужно знать владельцам Юлия ЧелкановаС 1 марта 2025 года в России вступает в силу новое правило, которое может существенно изменить судьбу многих дачников.
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