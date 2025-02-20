США тайно бросили вызов - и это была не Россия. Американцам прилетел ответ на "Северный поток" в том же духе.
Штатам бросили вызов - и это не Россия. Ответ на "Северный поток" прилетел, откуда не ждали
Комментарии
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Александр Соломатин
..."Теперь будем говорить о мире, а не о войне..." Будем говорить, пока Россию, как лошков, опять не кинут... (???) До начала переговоров надо поставить ультиматум о возврате краденых 300 млрд долл. А то потом забудутся, затрутся, дескать, чего там вспоминать... ВСЕ территории, переданные в аренду Украинской ССР, после выхода из состава СССР - вернуть взад!!!! Да-да! Союза - нет, и землицу, будьте любезны, возвратить... Только так и никаких поблажек!!!
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17 час.
Tania Еременко
Сначала победить, а потом разговоры говорить. Мы их не звали - им ещё репарации России придется платить.
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17 час.
Людмила Лиханова
Согласно Международного Закона о замороженных средствах, страна чьи эти средства имеет право напечатать эквивалентную сумму в своей валюте для применения в своей стране для внутренних расчетов, что мы и сделали. Но т.к. мы ведем расчеты не только в долларах с зарубежными поставщиками а и в своей валюте, то отследить КАКАЯ валюта в расчетах не предоставляется возможной т.к. расчеты идут не через СВИФТ. Таким образом, эти деньги не пропали ни за бугром ни у нас.
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9 час.
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