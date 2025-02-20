Штатам бросили вызов - и это не Россия. Ответ на "Северный поток" прилетел, откуда не ждали

Александр Соломатин ..."Теперь будем говорить о мире, а не о войне..." Будем говорить, пока Россию, как лошков, опять не кинут... (???) До начала переговоров надо поставить ультиматум о возврате краденых 300 млрд долл. А то потом забудутся, затрутся, дескать, чего там вспоминать... ВСЕ территории, переданные в аренду Украинской ССР, после выхода из состава СССР - вернуть взад!!!! Да-да! Союза - нет, и землицу, будьте любезны, возвратить... Только так и никаких поблажек!!!

Tania Еременко Сначала победить, а потом разговоры говорить. Мы их не звали - им ещё репарации России придется платить.