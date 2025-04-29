МИД Китая поддержал анонсированное Россией трехдневное перемирие

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Го Цзякунь прокомментировал решение России о трёхдневном перемирии, которое было объявлено в честь 80-й годовщины Победы.
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