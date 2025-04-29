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  • Евгений Саваровский
    Думаю это будет последней каплей для нашнго народа. Разгромить надо будет все и вся в этом фашистком государстве.Зеленский намекну...
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МИД Китая поддержал анонсированное Россией трехдневное перемирие

МИД Китая поддержал анонсированное Россией трехдневное перемирие

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Го Цзякунь прокомментировал решение России о трёхдневном перемирии, которое было объявлено в честь 80-й годовщины Победы.

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