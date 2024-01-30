Кузбасский врач дал совет по профилактике туберкулеза и рака легких

Рак легких и туберкулез имеют серьезные последствия для здоровья. Однако, благодаря развитию науки и прогрессу в области медицины, существует ряд эффективных способов предотвращения и раннего выявления этих заболеваний, рассказал врач-фтизиатр ГБУЗ Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр имени И.