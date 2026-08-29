Владимир Путин рассказал о поддержке сельских школ

В субботу, 29 августа, президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия новых и реконструированных школ в пяти регионах страны в режиме видеоконференции заявил, что поддержка сельских школ с самого начала была ключевым приоритетом при формировании масштабной программы обновления образовательной инфраструктуры .