12 знаменитостей, которые были звездами и неожиданно пропали с экранов

Бывает, взойдет яркая звезда на кинонебосклоне и кажется, будто теперь она будет сиять вечно. Но потом наступает утро, точнее реальность, и далеко не каждая звездочка доживает до своего следующего звездного часа, не у каждой хватает сил светить.