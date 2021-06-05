Смейся до слёз

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12 знаменитостей, которые были звездами и неожиданно пропали с экранов

12 знаменитостей, которые были звездами и неожиданно пропали с экранов

Бывает, взойдет яркая звезда на кинонебосклоне и кажется, будто теперь она будет сиять вечно. Но потом наступает утро, точнее реальность, и далеко не каждая звездочка доживает до своего следующего звездного часа, не у каждой хватает сил светить.

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