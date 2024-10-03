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Новая статья: Обзор Acer Nitro Radeon RX 7600 XT OC: нужно ли 16 Гбайт недорогой видеокарте? ...

Новая статья: Обзор Acer Nitro Radeon RX 7600 XT OC: нужно ли 16 Гбайт недорогой видеокарте? ...

Новая статья: Обзор Acer Nitro Radeon RX 7600 XT OC: нужно ли 16 Гбайт недорогой видеокарте?Radeon RX 7600 XT — одна из тех необычных видеокарт, которые NVIDIA и AMD выпускают в межсезонье, чтобы закрыть специфическую рыночную нишу, а ее отличительной чертой стали 16 Гбайт VRAM.

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