Новая статья: Обзор Acer Nitro Radeon RX 7600 XT OC: нужно ли 16 Гбайт недорогой видеокарте?Radeon RX 7600 XT — одна из тех необычных видеокарт, которые NVIDIA и AMD выпускают в межсезонье, чтобы закрыть специфическую рыночную нишу, а ее отличительной чертой стали 16 Гбайт VRAM.