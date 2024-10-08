Нижегородские ветераны совершили путешествие по Волге

135 нижегородцев – председатели Советов ветеранов из разных округов региона, ветераны боевых действий в Афганистане, Чечне, ветераны СВО, члены семей погибших бойцов – стали участниками незабываемого круиза на теплоходе «Семён Будённый».
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