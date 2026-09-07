Алексей Фатеев стал отцом во второй раз: актер объявил пол и имя ребенка

У Алексея Фатеева есть взрослая дочка, а теперь его семья пополнилась. Супруга актера подарила ему малыша — уже известны пол и имя ребенка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Рядом летела скл...
- «Рядом летела скл...
- Татьяна Лазарева*...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым