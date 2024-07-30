Первые успехи: САО 2С43 «Мальва» в Спецоперации

Первое качественное фото САО "Мальва" в зоне проведения Спецоперации. Фото Telegram / BMPDВ прошлом году российская оборонная промышленность завершила разработку и испытания новейшего колесного самоходного артиллерийского орудия 2С43 «Мальва».
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