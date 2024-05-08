Стоило российскому МИДу сказать пару «ласковых слов» британцам и французам по поводу «законных» целей и отправки воинских соединений в Украину, как в Киеве вдруг у мальчиков с Банковой открылся «левый» глаз и СМИ в один голос заговорили о том, что Крымский мост не используется в военных целях и является объектом гражданской инфраструктуры и вообще может развалиться после тех атак ВСУ, которые уже были.