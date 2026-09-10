Выборы в Редании

Мало кому известно, но в африканской Редании тоже скоро выборы. Я поговорил с местным жителем — иссиня-чёрным белозубым негром, владельцем модного ателье по изготовлению сандалий из старых автомобильных шин.
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