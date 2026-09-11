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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аморим о «Милане»: «Нужно время на строительство, если хотим побеждать стабильно. Кто выиграл титул в АПЛ? «Арсенал». А сколько лет им понадобилось?»

Главный тренер «Милана» Рубен Аморим на пресс-конференции перед матчем Серии А против «Лацио» поделился мнением по поводу времени на строительство команды.

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