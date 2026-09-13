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FiNE NEWS

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В Петербурге арестовали начальника Московского вокзала и сотрудников по делу о краже из камеры хранения

В Санкт-Петербурге арестовали начальника Московского вокзала Артура Журавлева, его заместителя Ольгу Сидор и кладовщика Любовь Кулькову по делу о краже крупной суммы денег из камеры хранения.

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